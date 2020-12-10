Лукашенко поздравил БНТУ со 100-летним юбилеем: Убежден, коллектив университета и впредь будет преданно служить отечеству

БНТУ отмечает 100 лет со дня основания. Фото: times.bntu.by.

В четверг, 10 декабря, БелТА опубликовала официальное поздравление Александра Лукашенко в адрес коллектива БНТУ. Вуз отмечает 100-летний юбилей.

В поздравлении говорится, что история Белорусского национального технического университета - «знаменитого Политеха» - имеет неразрывную связь с эпохой становления независимой Республики Беларусь.

- Все эти годы коллектив и многочисленные выпускники вашего вуза вносят весомый вклад в развитие экономики республики. Достижения ученых и специалистов БНТУ получают мировое признание, - пояснил Лукашенко.

Также он в своем поздравление заметил, что сейчас именно БНТУ является ведущим белорусским учебным заведением, которые готовит высококвалифицированных специалистов для «приоритетных отраслей народного хозяйства». Кроме того, по словам Лукашенко, вуз внедряет прорывные разработки и создает инновационные производства.

- Убежден, что, приумножая лучшие традиции национального высшего образования, коллектив БНТУ и впредь будет преданно служить отечеству, успешно решая одну из важнейших задач - формирование научно-технической элиты страны, - заметил Лукашенко.

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