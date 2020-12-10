В Беларуси терапевты поликлиник смогут выдавать больничные контактам первого уровня и даже на дому

Минздрав рассказал, что терапевтам при выездах на дом к пациентам с коронавирусом дали больше полномочий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что теперь, посещая пациента с коронавирусом на дому, терапевтам поликлиник будет разрешено выписать больничные листы также и контактам первого уровня, сообщила 10 декабря пресс-служба Минздрава.

Это регламентируется соответствующим постановлением №705 Сомина Беларуси, подписанным 7 декабря 2020 года.

Это означает, что теперь, выезжая к пациенту с подтвержденным коронавирусом, так называемая мониторинговая группа поликлиники будет устанавливать факт наличия у болеющего ковидом контактов и их уровней (первого или второго. - Ред.)

В этом же постановлении уточняется, что все иностранцы старше 6 лет (кроме имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси. - Ред.), прибывая в страну, должны будут иметь справку с отрицательным тестом на COVID-19. Проверять этот меддокумент (его копию) будут на границе сотрудники органов пограничной или таможенной службы.

- Это требование не коснется только определенных категорий иностранных граждан, - уточнили в Минздраве.

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