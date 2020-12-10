В пущу к Дедушке: "Белпочта" ко дню рождения белорусского Деда Мороза приготовила интересную акцию

Белорусский Дед Мороз празднует свой день рождения 16 декабря.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Ко дню рождения белорусского Деда Мороза, проживающего в Беловежской пуще, "Белпочта" приготовила для него приятную акцию. Подробности сообщила пресс-служба предприятия.
Свой день рождения Дед Мороз празднует 16 декабря. А уже 11 декабря "Белпочта" предлагает бесплатно отправить белорусскому волшебнику поздравительные открытки или письма.
- Акция пройдет по всей Беларуси. В пятницу, 11 декабря, в выбранных отделениях по всей стране можно будет купить открытку и бесплатно отправить ее в Беловежскую пущу, - пояснили в пресс-службе.
Полный список отделений почты, участвующих в акции можно посмотреть здесь. В некоторых отделениях организуют новогодние фотозоны и поставят специальный ящик для писем к Деду Морозу.
Адрес Деда Мороза в Беловежской пуще - куда писать? Иллюстрация: belpost.by.
Еще в "Белпочте" сделали напоминание и попросили отправлять послание Деду Морозу в Беловежскую пущу правильно. По адресу: д. Каменюки, Каменецкий р-н, Брестская обл. Индекс: 225063.
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