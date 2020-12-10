Новые правила въезда и выезда в Беларусь: что нужно знать иностранцам?

С 20 декабря будут действовать новые правила на въезд и выезд из Беларуси. Фото: Иван ШИПОШИН.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что с 21 декабря Беларусь закрывает свои наземные границы на выезд из-за ситуации с коронавирусом. Из-за нововведений белорусы смогут только улететь из страны. А воспользоваться наземной границей смогут очень немногие категории граждан или только в исключительных случаях. Здесь мы писали подробнее о нововведениях, связанных с закрытием внутренних границ.

Напомним, ограничение на выезд будет распространяться на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах.

При этом не вводятся новые ограничения на въезд в Беларусь, однако некоторые корректировки для прибывающих в республику будут, проинформировала БелТА.

Так, при приезде или возвращении в Беларусь обязательна 10-дневная самоизоляция. Причем, пока не пройдет этот срок, из страны также и не выпустят.

Есть особое требование и для прибывающих иностранцев:

- Иностранные граждане старше 6-летнего возраста обязаны иметь в наличии оригинал или копию меддокумента (на бумаге или в электронном виде), который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, - поясняется в постановлении Совмина.

Требование о справке с отрицательным тестом не распространяется только на иностранцев, у которых есть разрешение на временное или постоянное проживание в Беларуси.

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А у въезжающих в Беларусь иностранцев должна быть справка с отрицательным тестом на коронавирус (подробности).

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