На магистральных нефтепроводах «Гомельтранснефть Дружба» почти на неделю останавливали перекачку углеводородов. В чем причина?

После планового ремонта транспортировку углеводородного сырья возобновили. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что на объектах магистральных нефтепроводов Унеча - Мозырь-1 и Унеча - Мозырь-2 происходила плановая остановка перекачки нефти, проинформировали БелТА в пресс-службе «Гомельтранснефть Дружба».

Причиной остановки стало проведение планового ремонта и технического обслуживания на объектах. Остановка перекачки продлилась с 2 по 9 декабря.

За неделю остановки был устранен ряд дефектов в точках магистрального нефтепровода.

- Дефекты магистрального нефтепровода были обнаружены на 152-м, 164-м, 178 - 180-м километрах нефтепровода Унеча - Мозырь-1 (DN800), а также на 148 - 149-м километрах МН Унеча - Мозырь-2, - пояснили на предприятии.

Кроме того, проводилось техобслуживание и проверка исправности насосных станций, средств автоматики, задвижек, систем сглаживания волн давления, предохранительных клапанов фильтров-грязеуловителей.

Работы велись без срыва сроков. Сейчас транспортировка углеводородного сырья по нефтепроводу идет в штатном режиме.

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