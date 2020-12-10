В Витебске в мусорном контейнере нашли мертвую новорожденную девочку

В Витебске в спальном районе в мусорном баке нашли мертвую девочку. Фото: СК.

Страшная находка в витебском спальном микрорайоне Билево - в контейнере для мусора нашли новорожденную девочку. Ребенок был мертв.

Это произошло вечером 9 декабря. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, ребенка нашла женщина, которая регулярно обходит мусорные баки в этом районе в поисках вторсырья. Бак расположен около магазина "Виталюр".

"Я живу в ближайшем к "Виталюру" доме, к нам заходил следователь и спрашивал нас, видели ли мы что-то. Сказал что ребенка выбросили в мусорку, сейчас на месте происшествия милиция и следователи", - рассказал один из жителей микрорайона паблику "Типичный Витебск".

Правоохранительные органы подтвердили информацию.

- Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка устанавливается, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственный комитет проводит проверку.