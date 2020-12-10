Лукашенко 11 декабря приехал в БНТУ: поздравить коллектив и пообщаться со студентами

Лукашенко, Кочанова и Карпенко посещают БНТУ. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

О том, что в четверг, 10 декабря, Александр Лукашенко посещает в Минске Белорусский национальный технический университет, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». В соцсети также опубликовали фото Лукашенко в БНТУ, вместе с ним в вуз приехала Наталья Кочанова, спикер верхней палаты парламента, и министр образования Игорь Карпенко. Рядом с Лукашенко - Сергей Харитончик, ректор главного технического вуза Беларуси. В этот день БНТУ празднует со 100 лет со дня основания.

Александр Лукашенко, поздравляя вуз, выступил на торжественном собрании трудового коллектива БНТУ. Впервые в своей истории вуз получил орден Трудовой Славы, его вручил Лукашенко.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в поздравлении в адрес БНТУ Лукашенко выразил уверенность в том, что «коллектив вуза и в дальнейшем будет преданно служить отечеству».

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