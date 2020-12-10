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Парни в Новополоцке тренировали удар на Доске почета ветеранов, их будут судить за хулиганство

Молодые люди разбили четыре панели памятного стенда
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Парни разбили несколько панелей на Доске почета "Они сражались за Родину". Фото: МВД.

Парни разбили несколько панелей на Доске почета "Они сражались за Родину". Фото: МВД.

В Новополоцке направили в суд уголовное дело по обвинению троих молодых людей в злостном хулиганстве. Парни "избили"… памятный стенд «Они сражались за Родину».

Как мы уже рассказывали ранее, компания молодых людей гуляла по городу. Они поспорили, у кого сильнее удар. И не придумали ничего другого, как помериться силой, нанеся удары по портретам ветеранов на стенде. Били трое из пяти приятелей. Все это происходило средь бела дня, на глазах прохожих. Парни были нетрезвые. Милиция задержала их по горячим следам.

- В результате хулиганских действий было разбито четыре панели стенда - имущественный вред составил 1,44 тыс. рублей, - рассказали в службе информации Витебской областной прокуратуры.

Самому младшему из парней 17 лет, самому старшему - 19. Дело направлено в суд.

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