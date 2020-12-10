Стало известно, когда начнет действовать запрет на выезд из Беларуси

Белорусы не смогут с 21 декабря свободно выезжать из страны через наземные пункты пропуска. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Беларусь закрывает свои границы на выезд из страны.

Это определило соответствующее постановление Совмина. В конце документа говорилось, что законодательную силу оно обретет спустя 10 дней после официального опубликования.

Документ появился в сети 10 декабря. В этот же день на Национальном правовом портале сделали уточнение: временное приостановление начнет действовать с 21 декабря.

Напомним, коснется временное приостановление пересечения госграницы на выезд из Беларуси как граждан страны, так и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике. Такие меры связаны с распространением коронавируса.

Таким образом, первым днем, когда нельзя будет выехать из Беларуси, станет 21 декабря. В Госпогранкомитете пока ничего не сообщают о запрете на выезд.

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