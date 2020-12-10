Новый вид мошенничества в Беларуси: фальшивые «банковские работники» теперь и в Вайбере!

Телефонные мошенники придумали новый нюанс, чтобы им доверяли. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Телефонные мошенники, выведывающие у граждан данные их банковских карт, вышли на новый виток развития: теперь они звонят своим жертвам в мессенджерах. Предпочитают использовать Вайбер. Фишка в том, что на заставку мошенник устанавливает логотип банка, сотрудником которого он представляется. Расчет делается на то, что, увидев логотип, «клиент» расслабится и отнесется к «сотруднику банка» с большим доверием.

Схема работает. Так, только за одни сутки в Бресте с заявлениями в правоохранительные органы обратились 38 пострадавших, у которых украли в общей сложности около 17 тысяч рублей. В Минске, тоже за сутки, на уловки мошенников попалось около 20 человек.

Телеканал ОНТ рассказал, что обманутыми оказываются не только пенсионеры, которые не сильны в цифровой грамотности, но и студенты, и даже… айтишники. Телеканал ОНТ рассказал историю мужчины, который работает в сфере IT. Он сам постоянно предостерегал родных и близких от таких ситуаций. Тем не менее фальшивые сотрудники банка выведали у него реквизиты банковской карты. Мошенники были упорны - они обрабатывали жертву около сорока минут! В результате похитили 3 тысячи рублей.

Ситуацию прокомментировал телеканалу начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома Александр Ригневич:

- Главное - вовремя сориентироваться, остановиться и хотя бы на одну секунду подумать над теми нестыковками, которые есть. Если действительно звонит сотрудник банка, он всегда будет знать, ему не надо удостовериться, кому он звонит, он никогда не будет спрашивать номер и уж тем более CVV-код, какие-то иные сведения, которые приходят в смс-сообщении, кодовое слово, никто этого спрашивать не будет, - напомнил Ригневич.

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Вот ЗДЕСЬ мы собрали информацию об основных способах, которыми пользуются мошенники.