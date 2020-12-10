Замерзли насмерть: в шалаше под Лидой нашли тела двух супругов

Супруги жили на улице в самодельном шалаше, в нем же и умерли от холода. Фото: СК.

О том, что утром в среду, 9 декабря, в лесополосе под Лидой были найдены в шалаше тела умерших супругов, проинформировала пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-аккаунте.

Тела погибших мужчины и женщины нашел монтер железнодорожных путей, он же позвонил в милицию.

В СК сообщили, что 58-летний мужчина и 55-летняя женщина не имели постоянного места жительства. Ночевали на улице в самодельном шалаше и злоупотребляли алкоголем.

- Пока проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Предварительно, причиной их смерти стало переохлаждение. Видимо, в ночь с 8 на 9 декабря супруги замерзли насмерть в своем шалаше, - прокомментировали в пресс-службе.

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