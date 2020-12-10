Одна виза по Беларуси и России: Лукашенко ратифицировал соглашение о взаимном признании виз

Для иностранцев будет упрощен въезд и выезд на территорию Союзного государства. А белорусская визовая система сможет выдавать визы, действующие на территории России. Фото: pixabay.com.

О том, что Александром Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между белорусским и российским правительствами о взаимном признании виз и по другим вопросам, связанным с въездом на территорию Союзного государства иностранцев и лиц без гражданства, проинформировала 10 декабря БелТА.

То есть на законодательном уровне будет определяться, смогут ли иностранцы с визой в Беларусь поехать в Россию и наоборот.

Работу над документом правительство ведет не первый месяц: соглашение, направленное на регулирование миграционных процессов в границах Союзного государства, было подписано в Минске 19 июня 2020 года. В конце октября соответствующий закон приняла Палата представителей. А 20 ноября - документ приняли и в Совете Республики.

Результатом соглашения станет получение права для иностранцев (лиц без гражданства) въезжать и выезжать, оставаться или следовать транзитом по Беларуси и России с визой одной страны и паспортом (другим документом удостоверяющим личность). Еще в результате соглашения белорусская визовая система сможет выдавать визы, действующие на территории России. Граждан, прибывающих в Беларусь по безвизовому режиму, этот закон не коснется.

Уточняется, что соглашение должно вступить в силу спустя 30 дней после ратификации двумя государствами. Беларусь ратифицирует соглашение первой.

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В пресс-службе Национального правового портала сделали важное уточнение (подробности).