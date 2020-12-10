Лукашенко назвал причину кризиса в Беларуси: Смена поколений

Лукашенко заявил, что Беларуси предстоит тяжелое будущее и оно уже началось. Фото: БелТА.

Выступая перед коллективом БНТУ, к 100-летию вуза, Александр Лукашенко сказал, что сейчас Беларусь переживает трудный период становления государственности, сообщило БелТА.

Объяснил Лукашенко и причину кризиса, сказав, что всему виной - смена поколений.

- Мы переживаем очень трудный, очень сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. Прежде всего это связано со сменой поколений, - сказал Лукашенко.

Далее он, сравнивая поколения белорусов, сказал что завоевавших Беларуси свободу и независимость, то есть поколение ветеранов ВОВ, практически не осталось в живых.

- Участников Великой Отечественной войны осталось чуть больше пяти тысяч. Это светлые, святые люди, перед которыми мы всегда преклоняемся, - пояснил Лукашенко.

Подытожив, он заметил, что если бы десятилетия назад так не «ковалась основа» белорусской независимости, не было Победы, то в 2020 году и БНТУ не праздновал бы свое столетие.

- Поэтому тяжелейший период смены поколений. Он всегда проходит сложно - и в науке, и в спорте. Точно так и сейчас, - заметил Лукашенко.

Завершая свое обращение перед коллективом вуза он пожелал, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящее поколение патриотов среди молодых людей.

- Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость Беларуси незыблемы. Чтобы мы никогда больше не жили на чужой земле, а наши дети и дети еще не родившиеся чувствовали себя здесь хозяевами. Это тяжелое будущее, которое нам предстоит и которое уже началось, - заключил он.

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