В ГАИ рассказали, по какой причине в Минске 10 декабря временно было ограничено движение транспорта

В ГАИ рассказали, по каким причинам временно ограничивали движение транспорта в Минске
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В ГАИ рассказали, по какой причине в Минске 10 декабря было ограничено движение транспорта. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.
- В Минске в четверг, 10 декабря, было ограничено движение транспорта по причине установления личности водителя, который сбил человека и скрылся с места случившегося. Он уже установлен. Движение для автомобилистов организовано в штатном режиме, - пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисколкома.
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