Ссора соседей в Могилевском районе закончилась нападением на прибывшего по вызову милиционера

За нападение на милиционера в деревне Лыково возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фото: МВД

Житель Могилевского района напал на милиционера, которого вызвал его сосед после конфликта с его отцом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

- Инцидент произошел в конце ноября в деревне Лыково, куда участковые инспекторы приехали по вызову местного жителя. Последний сетовал на то, что сосед угрожал ему расправой, - рассказали подробности в пресс-службе.

Милиционеры пришли опросить мужчину, угрожавшего убийством своему соседу, к ним вышел его 44-летний сын.

- Мужчина был не рад гостям в погонах, начал оскорблять их, а на одного из офицеров бросился с кулаками, - добавили в МВД.

Нападавшего задержали, он находился под действием спиртного.

В результате было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

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