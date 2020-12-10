Ссора соседей в Могилевском районе закончилась нападением на прибывшего по вызову милиционера

За нападение на милиционера в деревне Лыково возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фото: МВД
Житель Могилевского района напал на милиционера, которого вызвал его сосед после конфликта с его отцом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
- Инцидент произошел в конце ноября в деревне Лыково, куда участковые инспекторы приехали по вызову местного жителя. Последний сетовал на то, что сосед угрожал ему расправой, - рассказали подробности в пресс-службе.
Милиционеры пришли опросить мужчину, угрожавшего убийством своему соседу, к ним вышел его 44-летний сын.
- Мужчина был не рад гостям в погонах, начал оскорблять их, а на одного из офицеров бросился с кулаками, - добавили в МВД.
Нападавшего задержали, он находился под действием спиртного.
В результате было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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