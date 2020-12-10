Лукашенко: Нам успокаиваться нельзя, даже если за спиной находится действительно мощная армия

Лукашенко заявил, что нельзя успокаиваться, даже если за спиной мощная армия. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 10 декабря, одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России. Министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович представили Лукашенко свои предложения по переработке данного плана. Об этом сообщили в БелТА.

Лукашенко напомнил, что ранее уже были достигнуты договоренности о том, чтобы как-то осовременить план применения совместной группировки. При этом, по его словам, важно принимать во внимание ситуацию на западных границах и в мире.

- Мне на сегодняшний день важно услышать, что нового нужно нам еще сделать, учитывая уже переработанные документы. Вы же видите, сто идет нагнетание обстановки. И как бы нас не пытались успокоить и убаюкать руководства США и НАТО, что у них тут тренировки – мы люди военные. Если они тренируются, то значит для чего-то. Нам нельзя успокаиваться. И даже если за спиной у нас действительно мощная армия, как говорят, вторая в мире, очень мощная, нельзя успокаиваться, - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко 10 декабря приехал в БНТУ, чтобы поздравить коллектив со 100-летием и вручить орден Трудовой Славы.

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