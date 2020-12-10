Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета

Разнообразное питание, физические нагрузки – это более надежный способ профилактики болезней. Фото: pexels

Нет ни одного лекарства, которое могло бы повысить иммунитет. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков на своем YouTube-канале.

Доктор отметил, что некоторые родители пичкают своих детей антибиотиками при небольшом насморке, но этого делать не стоит.

- Все лекарства якобы для иммунитета - это развод, это «фуфломицины», это бизнес на людской неграмотности, - сказал Комаровский, добавив, что такие средства могут улучшить лишь благосостояние их производителей.

Он также назвал единственный способ укрепить иммунитет. По словам доктора, это активный образ жизни, в частности физические нагрузки, контрасты температур и хорошее настроение.

Медик добавил, что большинство детей после рождения попадают в почти стерильную среду, из-за этого их защитная система организма недополучает нагрузку, в итоге появляется много проблем со здоровьем, например аллергии и аутоиммунные заболевания.

Комаровский посоветовал давать детям кисломолочные напитки (кефир, простоквашу), поскольку они могут способствовать решению этой проблемы. При этом медик подчеркнул, что разнообразное питание, физические нагрузки - это более надежный способ профилактики болезней.

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