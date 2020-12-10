Похороны Кебича пройдут 11 декабря. Фото: Юрий Иванов

Стало известно, что первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича похоронят 11 декабря на Восточном кладбище. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Прощание с Кебичем пройдет в 13.00 в Доме офицеров. После этого первого премьер-министра похоронят на Восточном кладбище.

Напомним, что Вячеслав Кебич скончался в среду, 9 декабря, от коронавируса. В больницу Кебич попал 26 ноября. Врачи рассказали, что он боролся за жизнь.

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«Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом». Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Кебича.

По его словам, «в том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича» (подробности).

Фотограф, снимавший подписание соглашений о распаде СССР: «Кебич был деятельным и обязательным».

По словам Юрия Иванова, первый премьер-министр независимой Беларуси тепло и с участием относился к журналистам (подробности).