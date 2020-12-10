Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 декабря 2020 года: снова антирекорд под заболевшим - 1939 новых случаев

Антирекорд по заболевшим COVID-19 - 1939 новых случаев за сутки Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 10 декабря.

Снова антирекорд по заболевшим за сутки - 1939 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 154 392 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 2135 человек.

Всего в Беларуси на 10 декабря коронавирусной инфекцией переболели 132 085 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1238 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 миллиона 517 тысяч 016. За последние сутки провели 29 548 тестов.

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В ведомстве также добавили, что планируют закупить два миллиона доз вакцины (подробности).

В Беларуси терапевты поликлиник смогут выдавать больничные контактам первого уровня и даже на дому.

А у въезжающих в Беларусь иностранцев должна быть справка с отрицательным тестом на коронавирус (подробности).