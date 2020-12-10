Жуткий гололед Бресте: 180 человек вышли на борьбу с неблагоприятным погодным явлением

Из-за гололеда в Бресте развернуло автобус. Фото: virtualbrest.ru

Сложные погодные условия в Бресте 10 декабря привели к сильному гололеду на тротуарах и дорогах, а также к нескольким ДТП. Об этом сообщает «Виртуальный Брест».

В городе с утра шел небольшой дождь, вода сразу замерзала. С шести часов утра коммунальщики обрабатывали дороги песко-соляной смесью.

- У каждой машины свой маршрут. В первую очередь обрабатываем наиболее опасные и сложные участки: путепроводы, мосты, магистральные улицы. Для посыпки тротуаров задействованы 120 дворников, дополнительно привлечен к этой работе участок по озеленению - 60 человек. В целом ситуация контролируемая, - заверили в местной коммунальной службе.

Из-за гололеда произошло несколько ДТП, в том числе с участием городского автобуса (его развернуло).

Тем временем агентство БелТА сообщает, что на борьбу с гололедом направлено 180 человек, а также 15 единиц техники. Если понадобится, то всего на улицы готовы выйти 32 машины коммунальщиков.

В ГАИ призвали и водителей и пешеходов быть предельно внимательными.

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