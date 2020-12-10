«Очень скользко»: в Беларуси на 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен на 11 декабря
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси на пятницу, 11 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Об этом сообщили на сайте Белгидромета.
В пятницу по стране ожидается облачная погода. Пройдут мокрый снег и дожди. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. В отдельных районах возможен туман.
Ветер будет преобладать юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду, но возможно и усиление до 14 метров в секунду.
Температура воздуха в Беларуси ночью составит от минус 7 до плюс 1. Днем воздух прогреется до 4 градусов.
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