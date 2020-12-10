Житель Мостовского района получил сильные ожоги при обработке туши свиньи - он в реанимации

Мужчина обрабатывал тушу свиньи при помощи газовой горелки и получил ожоги. Фото: МЧС
Житель агрогородка Лунно в Мостовском районе попал в реанимацию, получив серьезные ожоги во время обработки туши свиньи. Об этом сообщается на сайте МЧС.
Инцидент произошел утром 9 декабря.
- Мужчина 1983 года рождения обрабатывал тушу свиньи при помощи газовой горелки. В какой-то момент сорвался шланг, загорелась одежда. Потушить пламя удалось самостоятельно, - рассказали в МЧС.
Сосед пострадавшего вызвал ему скорую помощь, мужчину доставили в Мостовскую центральную районную больницу, у него ожоги 52% тела. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
В МЧС напомнили, что нужно делать, чтобы избежать подобных несчастных случаев. Так, во время работы с горючими материалами и открытым огнем всегда нужно соблюдать правила безопасности и обязательно читать инструкцию, а также проверять исправность приборов.
Читайте также:
Замерзли насмерть: в шалаше под Лидой нашли тела двух супругов
Трупы мужчины и женщины обнаружил монтер железнодорожных путей (подробности).
«Мяукал со дна»: в Дятловском районе из 20-метрового колодца спасли котенка
С помощью лебедки сотрудник МЧС спустился вниз и успешно эвакуировал животное (подробности)
Мастер покурил у открытого люка и получил ожоги от взрыва газа. Оказалось, он был пьян
Следственный комитет проводит проверку, пострадавший лечится (подробности).