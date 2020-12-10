Житель Мостовского района получил сильные ожоги при обработке туши свиньи - он в реанимации

Мужчина обрабатывал тушу свиньи при помощи газовой горелки и получил ожоги. Фото: МЧС

Житель агрогородка Лунно в Мостовском районе попал в реанимацию, получив серьезные ожоги во время обработки туши свиньи. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел утром 9 декабря.

- Мужчина 1983 года рождения обрабатывал тушу свиньи при помощи газовой горелки. В какой-то момент сорвался шланг, загорелась одежда. Потушить пламя удалось самостоятельно, - рассказали в МЧС.

Сосед пострадавшего вызвал ему скорую помощь, мужчину доставили в Мостовскую центральную районную больницу, у него ожоги 52% тела. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В МЧС напомнили, что нужно делать, чтобы избежать подобных несчастных случаев. Так, во время работы с горючими материалами и открытым огнем всегда нужно соблюдать правила безопасности и обязательно читать инструкцию, а также проверять исправность приборов.

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