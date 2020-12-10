В Борисове задержали 39-летнего мужчину, который угрожал сотруднику милиции и медперсоналу пистолетом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Борисове задержали 39-летнего мужчину, который угрожал сотруднику милиции и медперсоналу пистолетом. Об этом сообщили в БелТА.

- От заведующей психоневрологическим диспансером в Борисовской центральной районной больнице в милицию поступило сообщение о том, что в учреждении находится мужчина в неадекватном состоянии, который угрожает медперсоналу расправой из-за отказа выдать ему замещающие препараты. Она также сообщила, что мужчина страдает алкогольной зависимостью и состоит на учете в диспансере. Для того чтобы получить препараты, нужно находиться в адекватном и трезвом состоянии, - пояснили в УВД Миноблисполкома.

На место оперативно приехали сотрудники милиции, в числе которых находился и оперуполномоченный отдела по наркоконтролю.

- Как только мужчина увидел сотрудника отдела по наркоконтролю, то сразу же попытался убежать. Но оперуполномоченный догнал его и попытался поговорить, однако мужчина достал пистолет и стал угрожать. Его задержали. Пистолет изъяли. Удалось установить, что он пневматический. Назначена баллистическая экспертиза, - добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции.

Мужчина ранее уже был судим.

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