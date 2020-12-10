Госсимволы в Беларуси будут использовать шире: депутаты приняли поправки в закон во втором чтении

Государственный флаг Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси расширится сфера применения государственного флага. Соответствующий законопроект приняли депутаты 10 декабря во втором чтении.

Ранее его рассмотрели в первом чтении в мае этого года во время весенней сессии Палаты представителей. Он вносит изменения в закон «О государственных символах Республики Беларусь».

По словам заместителя председателя постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктора Свилло, этот закон вызвал много комментариев перед рассмотрением во втором чтении. Больше всего изменений вносится в ст. 5 нынешнего закона.

- Речь идет в основном о расширении сферы применения государственных символов. В частности, изменения касаются как времени, так и пространства, - пояснил Свилло, его цитирует БелТА.

Он добавил, что ч. 3 ст. 5 предусматривает расширение поводов для применения государственного флага. Так, теперь он будет появляться на спортивных соревнованиях, спортивно-массовых, культурных и других мероприятиях.

По словам парламентария, это должно помочь укрепить патриотизм и уважение к государственным флагу и гербу.

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