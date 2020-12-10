Курсы валют на 10 декабря: белорусский рубль укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 10 декабря Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 10 декабря, прошли торги. Евро, доллар, российский рубль подешевели. Информация была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0127 и теперь стоит 3,0801 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,0006 и теперь стоит 2,5476 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,0192 и теперь стоит 3,4583 белорусского рубля.

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