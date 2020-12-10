Тихановская призвала литовское правительство ввести санкции против «Беларуськалия»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Фото: Telegram Светланы Тихановской
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с инициативой ввести санкции против предприятия «Беларуськалий», такое предложение она сделала литовскому правительству.
Тихановская считает, что санкции следует ввести, если эта компания и дальше будет преследовать своих сотрудников, участвующих в протестах против действующей власти.
В частности, как сообщает «Интерфакс», в интервью BNS экс-кандидат в президенты Беларуси сообщила, что предложила литовским властям пересмотреть условия транзита, если руководство «Беларуськалия» продолжит репрессии в отношении работников по политическим мотивам.
Напомним, «Беларуськалий» - это государственное предприятие, часть сотрудников которого ранее устроила забастовку и требовала отставки Лукашенко, а также освобождения политзаключенных.
Несколько шахтеров приковали себя наручниками в шахте в знак протеста. Их впоследствии принудительно подняли на поверхность. Активисту стачкома «Беларуськалия» пришлось бежать от КГБ через форточку в туалете, чтобы его не задержали.
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