Тихановская призвала литовское правительство ввести санкции против «Беларуськалия»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Фото: Telegram Светланы Тихановской

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с инициативой ввести санкции против предприятия «Беларуськалий», такое предложение она сделала литовскому правительству.

Тихановская считает, что санкции следует ввести, если эта компания и дальше будет преследовать своих сотрудников, участвующих в протестах против действующей власти.

В частности, как сообщает «Интерфакс», в интервью BNS экс-кандидат в президенты Беларуси сообщила, что предложила литовским властям пересмотреть условия транзита, если руководство «Беларуськалия» продолжит репрессии в отношении работников по политическим мотивам.

Напомним, «Беларуськалий» - это государственное предприятие, часть сотрудников которого ранее устроила забастовку и требовала отставки Лукашенко, а также освобождения политзаключенных.

Несколько шахтеров приковали себя наручниками в шахте в знак протеста. Их впоследствии принудительно подняли на поверхность. Активисту стачкома «Беларуськалия» пришлось бежать от КГБ через форточку в туалете, чтобы его не задержали.

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