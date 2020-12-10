На Логойском тракте водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в офисное здание. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на Логойском тракте водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в офисное здание. Информацию опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 69-летний водитель. Он двигался по Логойскому тракту в сторону улицы Лукьяновича. На перекрестке Логойский тракт - улица Олешева водителю стало плохо, он потерял управление, выехал за пределы дороги, врезался в ограждение, дорожный знак, машину инкассации и офисное здание. Мужчину оперативно доставили в больницу, - пояснили в ведомстве.

На Логойском тракте водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в офисное здание. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

И добавили, что на месте случившегося работают сотрудники ОГАИ Советского РУВД. Они контролируют работу эвакуатора, который забирает машину, а также оформляют ДТП.

Проводится проверка.

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