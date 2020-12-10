Наталья Подольская крестила новорожденного сына

Наталья Подольская. Фото: Instagram

Певица Наталья Подольская и ее супруг певец Владимир Пресняков крестили своего младшего сына. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в Instagram.

Подольская поделилась в сториз кадрами церемонии крещения, куда пришли только родные и близкие друзья семьи.

Напомним, что младший сын Подольской и Преснякова родился 22 октября. Его назвали Иваном.

«Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя», - так подписала видео певица.

После крещения малыша Подольская и Пресняков вместе с гостями продолжили праздновать в ресторане. Там звучали тосты с пожеланиями здоровья наследнику артистов. Также в завершение вечера гостям предложили «крестильный» торт, сделанный специально для певицы ее друзьями-кондитерами.

Добавим, что, кроме Ивана, пара воспитывает еще одного сына - Артемия, который родился в 2015 году. У Преснякова есть еще один сын от предыдущих отношений с певицей Кристиной Орбакайте - Никита.

Читайте также:

Подольская и Пресняков разрыдались во время первого выступления сына

Танец сына так впечатлил ее, что она не смогла сдержать эмоций (подробности).

Наталья Подольская умилила поклонников новым фото с маленьким сыном

Артистка показала, как отдыхает со своим малышом (подробности).