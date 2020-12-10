Депутат Савиных прокомментировал закрытие границ: В период пандемии коронавируса - это логичная мера

Савиных прокомментирвал закрытие границ. Фото: БелТА

Глава Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных прокомментировал закрытие границ. Он завил, что данная мера является логичной и обоснованной в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает БелТА.

- Ограничение выезда в период пандемии коронавируса - обоснованная и логичная мера, которая направлена на безопасность белорусов. Безусловно, данная мера является временной. Между прочим, в других странах также принимаются подобные решения. И даже если страна полностью не закрывает выезд, то создает условия. К примеру, отменяются рейсы и вводится обязательный период изоляции, который жестко контролируется. Именно тогда граждане сами принимают решение о том, что нужно воздержаться от поездок в данный сложный период, - подчеркнул Савиных.

Он добавил, что удивлен реакции некоторых граждан, которые ранее критиковали правительство за недостаточно жесткие меры, а когда их приняли, то начали снова критиковать, что они слишком жесткие.

- Меня правда это очень удивляет. Сначала критикуют, что правительство своевременно не приняло жесткие меры в период коронавирусной инфекции. Когда их приняли, то появляется критика, что меры слишком жесткие. Подобные действия лишены здравого смысла, - заявил депутат.

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