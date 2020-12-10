В ГАИ рассказали подробности ДТП в Минске, из-за которого ограничивали движение

В ГАИ напомнили, что тем, кто оставляет место ДТП, грозит административная или уголовная ответственность. Фото: pexrld

Водитель, который скрылся с места аварии в Минске 10 декабря, найден. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД горисполкома и рассказали подробности произошедшего. Из-за этого ДТП в столице ограничивали движение транспорта.

- По предварительной информации, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Infiniti, при повороте налево с ул. Ольшевского на ул. Кальварийскую не уступил дорогу пешеходу - девочка 2008 года рождения пересекала проезжую часть ул .Кальварийской на разрешающий сигнал светофора. После наезда водитель с места ДТП скрылся, - рассказали в ГАИ.

Позже оперативники нашли этого водителя и вернули на место ДТП для разбирательства.

Также в Госавтоинспекции поблагодарили очевидцев, поделившихся информацией о произошедшем. Там напомнили, что тем, кто оставляет место ДТП, грозит административная или уголовная ответственность.

В частности, предусмотрен штраф от 5 до 25 базовых или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2-х лет. Если же водитель не оказал помощь пострадавшему, то его могут привлечь к уголовной ответственности (арест или ограничение свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа).

Читайте также:

В Минске водитель «Шкоды» сбил 14-летнего ребенка на пешеходном переходе, отвез его в больницу и скрылся.

Водитель был задержан. Сотрудники ГАИ установили, что он находился дома в состоянии алкогольного опьянения (подробности).

На Логойском тракте водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в офисное здание

Мужчина доставлен в больницу (подробности).