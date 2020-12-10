Макей: В какой бы красивой обертке ни пытались нам подать санкции, они не приведут к позитивным изменениям

Макей заявил, что санкции приведут к ухудшению положения обычных белорусов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в какой бы красивой обертке ни пытались преподнести санкции, они не смогут привести к положительным изменениям. Его слова приводит БелТА.

- На встрече с послами Евросоюза, которая состоялась 9 декабря, мы обсуждали вопрос санкций. И пришли к выводу, что в какой бы красивой обертке нам ни пытались их преподнести, санкции все равно не приведут к положительным изменениям или решению проблем. Мы четко об этом сказали своим партнерам. Мы сумеем дать ответ на те санкции, которые они вводят. Они, к слову, приведут к ухудшению положения обычных граждан Беларуси, - заявил Макей.

По словам главы МИД, Беларусь сумела показать, что в состоянии справиться с трудностями.

- Новейшая история показала, что Беларусь может справиться с трудностями и сумеет найти выход из сложившейся ситуации. Нежелательно лишь дальнейшая попытка продвижения подобного санкционного движения. Ведь оно может привести к геополитическим изменениям в регионе. Не уверен, что именно это будет в интересах Евросоюза, - подытожил глава МИД.

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