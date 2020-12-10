Фотофакт. Посмотрите, в какие цвета наряжают елку на Октябрьской площади

Посмотрите, как украшают елку на Октябрьской площади
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске украшают главную елку, которая установлена на Октябрьской площади. Рядом с ней расположились лошади и сани.
На Октябрьской площади украшают елку
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Елка украшена золотыми и красными шарами, а также серебристыми колокольчиками.
Для украшения используют шары красного и золотого цветов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Для украшения используют шары красного и золотого цветов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В вечернее время на ней будет зажигаться пиксельная подсветка.
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Рядом с елкой установили сани и лошадей
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Елка на Октябрьской площади
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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