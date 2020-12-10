Фотофакт. Посмотрите, в какие цвета наряжают елку на Октябрьской площади

Посмотрите, как украшают елку на Октябрьской площади Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске украшают главную елку, которая установлена на Октябрьской площади. Рядом с ней расположились лошади и сани.

На Октябрьской площади украшают елку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Елка украшена золотыми и красными шарами, а также серебристыми колокольчиками.

Для украшения используют шары красного и золотого цветов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для украшения используют шары красного и золотого цветов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В вечернее время на ней будет зажигаться пиксельная подсветка.

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Рядом с елкой установили сани и лошадей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Елка на Октябрьской площади Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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