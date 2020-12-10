Минчанка присвоила чужие деньги и вернулсь за «добавкой» - ее задержали

Похитительница в Минске несколько раз возвращалась на место кражи. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Жительница Минска забрала деньги из чужой сумки, оставленной без присмотра, ее задержали. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась женщина, которая забыла свои вещи недалеко от дома похитительницы. Она сообщила, что у нее из кошелька пропали деньги.

- При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 60-летнюю минчанку. По ее словам, возвращаясь домой из магазина, она обратила внимание на оставленную без присмотра сумку. Воспользовавшись тем, что владельца нет, женщина несколько раз ее осмотрела, - сообщили в ГУВД.

Сначала минчанка забрала кошелек и отнесла к себе домой, затем пришла на место кражи и положила его обратно, но уже без денег. После чего вернулась на место, где лежала сумка, чтобы удостовериться, что забрала все ценное, что там было.

Общая сумма ущерба превысила Br300. Действиям женщины, присвоившей деньги, дадут правовую оценку. Проводится проверка.

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