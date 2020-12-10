«Беларусь не закрывает границу с Россией». ГПК - о новых правилах с 21 декабря

ГПК рассказал о новых правилах с 21 декабря Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал дополнительные разъяснения относительно новых правил пересечения границы с 21 декабря.

- Беларусь не закрывает границу с Россией. Это очевидно хотя бы потому, что там нет ни пограничников, ни пунктов пропуска, - говорится в сообщении ГПК в официальном Телеграм-канале. Такие разъяснения ведомство дало «в связи с многочисленными обращениями, поступившими в адрес относительно пересечения белорусско-российской границы».

В ГПК сообщили, что временно приостанавливается выезд граждан Беларуси и иностранцев, постоянно проживающих в РБ, через наземные пункты пропуска за исключением отдельных случаев. Ограничение не затронет авиационные пункты пропуска, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь через наземные и воздушные пункты пропуска из стран «красного списка» Минздрава, должны будут провести 10 дней в самоизоляции и до истечения этого срока не могут выехать из Беларуси.

В то же время ограничения на въезд для иностранцев через наземные пункты пропуска, введенные ранее, остаются в силе. Плюс к этому, въезжающим иностранцам старше шести лет нужно будет предоставить на границе меддокументы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-анализа на COVID-19.

Транзит, без этих документов и самоизоляции, возможен только по прибытии через воздушные пункты пропуска и в случае документального подтверждения транзитного проезда по Беларуси в срок 24 часов.

Минздрав также прокомментировал новшества:

- Беларусь, также как и ряд других стран Европы, проявила ответственность в вопросе предотвращения дальнейшего роста COVID-19. На фоне борьбы с распространением COVID-19 принято решение временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, решение вступит в силу через 10 дней.

В ведомстве объяснили, что "решение принято для предотвращения международного распространения COVID-19 и снижения нарастания активности эпидемического процесса":

- В том числе и с учетом того, что пересечение границы сопровождается повышенными рисками распространения COVID-19. Отметим, что аналогичные меры в различных вариантах реализации вводились в России, Латвии, Литве, Чехии и других странах.

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