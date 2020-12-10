«Трактуется как пикетирование». В Минске составили больше 20 протоколов за БЧБ-флаги в окнах

В Минске составили больше 20 протоколов за БЧБ-флаги в окнах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По данным на 10 декабря в Минске завели уже больше 20 административных дел за вывешенные в окнах собственных квартир бело-красно-белые флаги. Отныне столичная милиция считает это правонарушением, составляет протоколы и направляет их в суды.

- Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и в частности закона «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия - пикетирования, - говорится в сообщении представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

В милиции заявили, что «в случае поступления в оперативно-дежурную службу заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном выявлении сотрудниками РУВД фактов размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, будут незамедлительно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с процессуально-исполнительным кодексом».

Тех, у кого в окне заметили бело-красно-белый флаг, будут судить как участника несанкционированной акции. Напомним, за это суды могут дать штраф до 30 базовых величин или административный арест до 15 суток.