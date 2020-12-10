«95% билетов в Польшу - в один конец». У белорусов резко возрос интерес к вылетам за границу

У белорусов резко возрос интерес к вылетам за границу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После того, как в Беларуси объявили об ограничениях на выезд из страны, у сервиса Aviasales резко выросли запросы на вылеты из Беларуси. Чаще всего пользователей интересует, как по воздуху попасть в соседние страны. Больше всего увеличилось количество поисков в страну ЕС Польшу - на 61,5%. На втором месте по популярности - Россия (60,2%), немного отстает Украина (59,5%).

Сейчас улететь из Минска в Варшаву можно по цене от 139 до 396 рублей, в Москву - от 270 до 887 руб., а дешевле всего перелет до Киева - от 171 до 441 руб. Интересно, что 95% уже купленных билетов в Польшу - в один конец, рассказали в компании onliner.by.

Кстати, как узнала «КП», в Вильнюс самолеты из Минска летают 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 208 рублей. С багажом - 283 рубля.

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