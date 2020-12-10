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Сына мэра Витебска, которому разбили машину при задержании в Минске, осудили на 10 суток за «шествие и лозунги»

Вадимира Зарянкина, сотрудника посольства США, пока не арестовали для отбытия наказания
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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Старшего сына мэра Витебска осудили на 10 суток

Старшего сына мэра Витебска осудили на 10 суток

Фото: Социальные сети

Старшего сына председателя Витебского горисполкома 9 декабря осудили за участие в несанкционированной акции и дали 10 суток ареста. Напомним, 32-летнего Вадимира Зарянкина, сотрудника посольства США, задерживали во время протестов в Минске 12 октября. До этого 12 суток уже отсидел младший старший сын мэра Витебска, Филипп Зарянкин.

Вадимир рассказывал, что возле ТЦ «Рига» поздно вечером неизвестные в балаклавах разбили его машину, а самого его вытащили из авто и забрали в Советское РУВД. Зарянкин ехал в магазин, когда силовики начали зачистку района.

При этом Вадимира судили «шествие и лозунги», сообщает в Телеграм @euroradio и цитирует собеседника:

- 12 декабря заканчивался срок административного процесса, судили под самый конец срока. Логика говорила, что могут штраф дать. В принципе, такой исход также считал допустимым, но менее возможным.

Зарянкин будет обжаловать постановление районного суда. Кстати, это был районный суд в Старых Дорогах. Первоначально судья именно этого суда рассматривал дело, когда Вадимир был после задержания в изоляторе в Жодино. Но тогда суд перенесли, затем и вовсе отправили дело на доработку.

Пока Зарянкина не арестовали для отбытия наказания, и он будет обжаловать постановление суда. К задержанию, по его словам, готов в любой момент.