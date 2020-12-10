В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы в выходные 25-27 декабря, 1-3 января, 7-10 января, а также 16 января

В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы в выходные Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Министерстве здравоохранения Беларуси утвердили график работы в предстоящие праздничные и выходные дни сотрудников больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, а также санитарно-эпидемиологических, аптечных и других медучреждений.

Итак, в три выходных дня 25-27 декабря (пятница - Рождество Христово у католиков, затем суббота-воскресенье) график следующий:

- 25 декабря - по графику работы в праздничный день

- 26 декабря - по графику работы в субботний день

- 27 декабря по графику выходного дня.

Три выходных дня подряд будет и на Новый год:

- 1 января приходится на пятницу, учреждения будут работать по графику работы в праздничный день

- 2 января - по графику работы в субботний день

- 3 января - по графику выходного дня.

А спустя неделю будет сразу четыре выходных дня подряд, 7-10 января, - благодаря тому, что Рождество у православных выпадает на четверг:

- 7 января - по графику работы в праздничный день

- 8 января - по графику работы в субботний день

- 9 января - по графику работы в субботний день

- 10 января - по графику выходного дня.

А вот суббота, 16 января, из-за переносов будет рабочей. Поэтому медучреждения будут открыты по графику рабочего дня.