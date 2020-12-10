«Снизит нагрузку на поликлиники». В Минздраве объяснили, почему разрешили терапевтам выдавать больничные контактам первого уровня на дому

Терапевтам разрешили выдавать больничные контактам первого уровня на дому, чтобы снизить нагрузку на поликлиники Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минздраве Беларуси дали пояснения о решении разрешить врачам, которые посещают на дому больных коронавирусом, выдавать больничные контактам первого уровня. Это позволит снизить нагрузку на поликлиники, заявила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. Она отметила, что врачи, которые приходят на дом к пациенту с COVID-19, могут определить контакты первого уровня, находящиеся там, и одновременно выдать им больничные.

Представитель Минздрава добавила, что мониторинговая группа поликлиники может сама определить круг контактов и сразу выдать им больничные.

- Медикам, посещающим заболевших на дому, не придется повторно приходить в те же очаги, но уже к контактам первого уровня, после того, как врачи санитарно-эпидемиологической службы их подтвердят, - цитирует Карабан БелТА.

Напомнив о том, что в столичных поликлиниках временно отменили плановые приемы, начальник отдела заметила, что это решение отменят, когда эпидемиологическая ситуация станет более позитивной.

А нынешние меры не только позволяют сократить нагрузку на поликлиники, но и снизить количество контактов между пациентами. Ведь некоторые из них, к примеру, бессимптомные носители, могут заражать других, прокомментировала медик.