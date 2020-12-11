В Минске столкнулись BMW и Volkswagen: нарушитель допустил одну из основных причин аварий

"Фольксваген" выбил на перекрестке "БМВ". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезное ДТП произошло в белорусской столице вечером четверга, 11 декабря. Подробности в официальном телеграм-канале, а также видео момента столкновения двух авто, опубликовала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 20.15 часов в Минске на перекрестке улиц Орловской с Червякова столкнулись легковые «Фольксваген» и «БМВ». В ГАИ Уточнили, 43-летний водитель «Фольксвагена» ехал от улиц Пригородная к Орловской по Долгиновскому тракту. В это же время водитель «БМВ» двигался по Орловской от улицы Нововиленская к Червякова.

- На перекрестке машины совершили столкновения. От удара одна из машин оказалась за пределами проезжей части и врезалась в забор. В аварии никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе.

После столкновения одна из машин оказалась за пределами проезжей части. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В тот же вечер очевидец аварии передал в ГАИ запись момента столкновения машин со своего видеорегистратора. Стало очевидно – водитель «Фольксвагена» совершил одну из основных причин ДТП с пострадавшими - проезжал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. По фото и видео с места аварии видно, что у машин очень серьезные повреждение, то, что люди в ней не пострадали можно считать чудом.

Проводится дальнейшее расследование.

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