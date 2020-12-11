Беларусь получила право производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ

Беларусь получила право и покупать «Долутегравир», и производить его на своих мощностях. Фото: life4me.plus.

Беларусью получено право на производство дженерика препарата нового поколения против ВИЧ, проинформировала пресс-служба Минздрава в своем Телеграме.

Это рассказал глава ведомства Дмитрий Пиневич, подводя итоги прошедшей Международной встречи в формате видеоконференции. Белорусская сторона на конференции была представлена министром здравоохранения, а также начальником отдела внешних связей Анатолием Грушковским, начальником управления организации лекарственного обеспечения Антоном Кугачем. Еще в мероприятии онлайн участвовал исполнительный директор Патентного пула лекарственных средств Чарльз Гор, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других организаций в Женеве Юрий Амбразевич, другие чиновники.

Главной темой стало участие и вопросы работы Беларуси по лицензионному соглашению Патентного пула и компании ViiV Healthcare, дальнейшие перспективы взаимодействия.

Говоря о дженерике от ВИЧ, министр Пиневич заметил, что переговоры на эту тему были довольно долгосрочными. Но Беларусь все же получила эту возможность благодаря эффективному опыту борьбы с ВИЧ-инфекцией в республике, а также благодаря модельному построению работы по данному направлению.

- Мы получаем самый лучший препарат по доступной цене. В Патентном пуле объединены компании-оригинаторы и компании, имеющие право производить дженерики. С учетом того, что белорусская фармацевтическая промышленность имеет контракты с этими компаниями, мы имеем право и покупать «Долутегравир», и производить его на наших мощностях, - подытожил Пиневич.

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