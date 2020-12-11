Видеофакт. С треском и огромным пламенем: в Кобрине горел склад зерна - ущерб серьезный

Пламя горящего склада поднималось высотой в несколько этажей, по словам очевидцев. Фото: соцсети - ВКонтакте «Суворов Град Кобрин».

Свидетелями пожара в Кобрине стали несколько очевидцем. Сгоревший зерносклад расположен рядом с железнодорожным переездом, и проезжавшие в авто люди снимали огромное пламя на телефоны, видео с горящим складом заготзерно уже гуляет по различным соцсетям.

Например, один ролик очевидцы прислали в сообщество «Суворов Град Кобрин» ВКонтакте. Женщина, снимающая видео пожара, говорит за кадром: «Заготзерно горит сумасшедшим пламенем. Пламя поднимается высотою в два-три этажа». Также слышен сильный треск горящих досок и зерна.

В сводке областного УМЧС также сообщили о ночном возгорании в Кобрине. В пресс-службе уточнили, что о происшествии пожарным стало известно около 20.47 10 декабря. Загорелось здание склада на территории Кобринского участка ОАО «Брестхлебопродукт».

- Огонь уничтожил кровлю по всей площади склада, сгорели 60 тонн зерна. Работники МЧС смогли локализовать пламя и спасти остальные 3797 тонн зерна. Причина пожара еще устанавливается, - прокомментировали в Брестском областном УМЧС.

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