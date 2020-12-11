Сухой закон на Новый год? В ВОЗ предупредили об опасности алкоголя во время пандемии COVID-19

Если предстоит вакцинация от коронавируса, то завязать с алкоголем нужно как минимум за 2 недели до введения препарата. Фото: pixabay.com.

О том, что употребление алкоголя может сделать человека более уязвимым к коронавирусной инфекции и поставить под угрозу иммунитет, сообщило ТАСС по информации представителя Всемирной организации здравоохранения.

Как заявил Тарик Язаревич, официальный представитель ВОЗ, опасен алкоголь и во время вакцинации от коронавируса.

- Употребление алкоголя ассоциируется с широким кругом инфекционных и неинфекционных болезней и психических расстройств, которые могут сделать человека более уязвимым к коронавирусу, усугубить уязвимость организма, - пояснил он.

Подводя итог, специалист пояснил, что употребление алкоголя должно быть сведено к минимуму в любое время, но особенно во время пандемии коронавируса.

А кроме того, в ковидный период (как и в другое время вообще) необходимо следить за здоровьем, отдать предпочтение здоровому питанию, отказаться от курения и ограничить употребление спиртного.

То, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может значительно снизить иммунитет, как минимум снизить эффективность от вакцины или вообще сделать ее бессмысленной, заявил и Александр Гинцбург, глава НИ Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, медцентра, разработавшего вакцину «Спутник V».

Так как же отмечать рождественские и новогодние праздники в 2021 году?

- Если предстоит вакцинация от коронавируса, то употребить алкоголь последний раз следует минимум за две недели до этого. Вообще, от спиртных напитков лучше отказаться и на весь период вакцинации - от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после этого, - уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако напомним, если вам не предстоит вакцинация от ковида, в рождественские и новогодние праздники следует тоже выпивать умеренно: алкоголь может подкосить иммунитет - и риск заражения коронавирусом возрастет.

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