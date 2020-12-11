Стало известно, кого Time назвал человеком года. Фото победителя номинации появилось на обложке журнала

Политический союз Камалы Харрис и Джо Байдена «несет посыл объединения», считает редакция Time. Фото: Time.

Журнал Time подвел свои итоги 2020 года и назвал победителя в номинации «Человек года». Титул разделили сразу два политика: Джо Байден, избранный президент США, и Камала Харрис, которая станет вице-президентом в администрации Байдена.

Для тех, кто не разбирается в политике вообще и в американской политики в частности, такой выбор может стать не совсем очевидным. Но у редакции авторитетного журнала есть свое объяснение. Как уточняет издание, «Человеком года» Джо Байден стал «за изменение американской истории».

Новый президент США и вице-президент его администрации появились на обложке журнала вместе. Фото: Time.

- За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис были названы Time «Человеком года», - говорится в пресс-релизе журнала.

Под публикацией новости в Твиттере журнала многие поддержали такое решение, надеясь, что Байден выполнит свою высокую миссию и объединит страну.

В Time напомнили, что каждый американский президент, начиная с Франклина Рузвельта, получал звание «Человек года». Но впервые его присвоили и вице-президенту. Поясняется, что политический союз Камалы Харрис и Джо Байдена «несет посыл объединения».

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