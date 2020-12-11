В Минске мужчина хотел вынести из магазина продукты, ударил охранника в лицо и спрятался на стройке

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Ночью 7 декабря в одном из минских магазинов 38-летний мужчина хотел вынести из торгового зала продукты, не заплатив за них. Минчанина остановил охранник и попросил пройти в комнату досмотра. По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, мужчина не согласился пройти в комнату досмотра, ударил охранника в лицо кулаком и убежал.

По информации ведомства, сбежавшего из магазина мужчину милиция нашла: он прятался на стройке недалеко от магазина.

- Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, - говорят о последствиях в милиции. - Известно, что фигурант разыскивался по подозрению в краже.