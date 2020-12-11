В Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии и еще 10 странах открылись «народные посольства» Беларуси

"Народные посольства" стали работать на базе белорусских диаспор в других странах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что сразу 14 «народных посольств» Беларуси по всему миру объявили 10 декабря о начале своей работы, проинформировал ресурс «Еврорадио» со ссылкой на информацию сайта belarusabroad.org.

Проект «Народное посольство» презентовали в формате онлайн. О начале своей работы общественные объединения объявили накануне, в День защиты прав человека.

Народные диппредставительства стали работать на базе диаспор в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее.

Открывая свои представительства, активисты еще представили так называемую Декларацию «народных посольств». В документе заявляется, что белорусы зарубежья не признали официальные результаты президентских выборов 9 августа 2020 года, выступают с осуждением репрессий и поддерживают требования народа Беларуси об освобождении политзаключенных, прекращении насилия, наказании виновных в насилии и проведении новых выборов.

«Народные посольства» собираются выполнять функции по информированию общественности страны проживания о ситуации в Беларуси. Станут налаживать контакты с госорганами и деловыми кругами этой страны, а еще защищать права и интересы белорусов, вынужденных покинуть родину.

Их поддержала экс-кандидат на президентский пост Светлана Тихановская.

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