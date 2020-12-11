Прощание с Вячеславом Кебичем пройдет сегодня, 11 декабря

Вячеслав Кебич умер в 84 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прощание с Вячеславом Кебичем, первым премьер-министром независимой Беларуси, пройдет сегодня, 11 декабря, в Доме офицеров в Минске.

Церемония прощания запланирована с 11.00 до 13.00. Вячеслава Кебича похоронят на Восточном кладбище Минска.

Вячеслав Кебич умер 9 декабря. 26 ноября Вячеслава Францевича забрали в больницу с тяжелым поражением легких из-за коронавируса. Врачи рассказывали, как боролись за его жизнь. Но спасти политика не удалось.

Вячеслав Францевич Кебич был первым премьером независимой Беларуси. Он принимал участие в подписании Беловежского соглашения. На первых президентских выборах 1994 года уступил Александру Лукашенко. Тогда в первом туре Лукашенко набрал 44,82% голосов, Вячеслав Кебич - 17,33%. Всего в бюллетене для голосования было шесть политиков.

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