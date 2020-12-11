Появилось видео ночного ДТП на М1: Разбиты 5 машин, один человек погиб

Водитель легковушки врезался в отбойник, вышел посмотреть - и его насмерть сбила фура. Фото: Сергей ГАПОН

О том, что ночью на 11 декабря на трассе М1 в аварию попали сразу пять авто, проинформировала пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

Авария произошла в пределах Борисовского района на 460-м километре автомагистрали направлением Брест - Минск - граница России.

Известно, что около 1.30 на трассе легковой «Фольксваген Поло» занесло в отбойник. После этого в авто врезался ехавший сзади бус «Мерседес-Бенц Спринтер». Водитель «Поло», 40-летний мужчина, вышел из своей машины на проезжую часть осмотреть место аварии, в этот момент его сбила фура DAF, за рулем которой был 33-летний дальнобойщик. После наезда в грузовик врезались еще две машины.

- Всего в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто. Один человек, пешеход, погиб на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - уточнили в пресс-службе.

В ГАИ напомнили, что в случае ДТП водитель и пассажиры в целях безопасности должны выйти из авто и находиться за пределами дороги.

Дорожные условия из-за погоды на трассах страны по-прежнему остаются неблагоприятными.

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