Засунул палец в металлическую игрушку, а обратно - никак: В детском саду Минска МЧС спасали ребенка

Мальчик засунул пальчик в игрушку, и он там застрял. Фото: МЧС.

В четверг, 10 декабря, спасатели минского УМЧС выезжали по вызову в детский садик. Подробности сообщила пресс-служба МЧС на официальном сайте.

Около 11.00 дежурному МЧС поступил звонок из детсада №548 о том, что один ребенок засунул палец в металлическую игрушку, а достать не получается.

- Спасатели смогли деблокировать палец левой руки 3-летнего мальчика с помощью слесарного инструмента. Медпомощь ребенку не понадобилась, - уточнили в пресс-службе.

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