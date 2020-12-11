В Доме офицеров прощаются с Вячеславом Кебичем

Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Доме офицеров началась церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем. Вячеслав Францевич умер в 84 года. У него был диагностирован коронавирус. У закрытого гроба стоит портрет, а на подушечках лежат ордена и медали Вячеслава Францевича. Один из венков - из роз и с красно-зеленой лентой - от Александра Лукашенко.

Венок от Александра Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ордена и медали Вячеслава Францевича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков (посередине), председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев (справа) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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